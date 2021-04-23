Канадские власти запретят въезд в страну прилетающим из Индии и Пакистана на 30 дней.

Это связано со вспышкой заражения коронавирусом в Индии. В этой стране т в последнее время отмечен резкий рост заболеваемости. Накануне сообщалось о 314 тыс. новых случаев, что стало максимумом с начала пандемии. Накануне Франция также объявила, что вводит ограничения на въезд для прибывающих из Индии.
2021-04-23T02:09:50+03:00
2021-04-23T02:09:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 23 апреля 2021
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