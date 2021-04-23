Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина по прилете в Абу-Даби.

Обновленный список стран Опубликован на сайте Департамента культуры и туризма ОАЭ. Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран. Таким образом, с 25 апреля для поездки в Абу-Даби россиянам потребуется только справка об отрицательном результате ПЦР-теста, выданная не раньше чем за 96 часов. Повторный тест будет делаться после прилета. Ношение медицинских масок в ОАЭ остается обязательным. За отсутствие маски

предусмотрен крупный штраф.