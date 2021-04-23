Пентагон подтвердил исключение Анкары из программы производства истребителей F-35.

Как сообщила ТАСС официальный представитель американского военного ведомства Джессика Максвелл, решение связано с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Максвелл не стала отвечать на вопрос, почему американская сторона официально уведомила Турцию только сейчас, если решение было принято еще в 2019 году. Официальное уведомление Анкара получила накануне.