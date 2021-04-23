США получили информацию об отводе российских войск от границы с Украиной и ждут «конкретных действий».

В Госдепартаменте отметили, что продолжат наблюдать за ситуацией. Кроме того, Вашингтон заявил, что оставляет за собой право ввести новые санкции против России, в зависимости от развития ситуации с Алексеем Навальным. Ранее представитель Госдепа Нед Прайс призвал немедленно допустить независимых врачей к Навальному, объявившему голодовку в колонии. Он предупредил, что, если состояние оппозиционера ухудшится, США могут задействовать «дополнительные политические средства» для обеспечения прав человека.
2021-04-23T02:05:09+03:00
2021-04-23T02:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 23 апреля 2021
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