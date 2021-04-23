ПАСЕ призвала Россию отпустить оппозиционера Алексея Навального на свободу до начала июня.

Об этом говорится в резолюции, одобренной на последнем заседании весенней сессии ассамблеи в Страсбурге. Парламентарии призвали предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством. Между тем глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская сторона не будет выполнять резолюцию по Навальному.
2021-04-23T02:04:07+03:00
2021-04-23T02:04:11+03:00
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02:04, 23 апреля 2021
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