Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не выявлен.

Об этом ТАСС сообщил руководитель научной группы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В конце марта индийский Минздрав сообщил, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями которые обнаруживаются в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.