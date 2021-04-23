Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не выявлен.

Об этом ТАСС сообщил руководитель научной группы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. В конце марта индийский Минздрав сообщил, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями которые обнаруживаются в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.
2021-04-23T01:13:17+03:00
2021-04-23T01:13:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:13, 23 апреля 2021
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