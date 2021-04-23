Московский кинофестиваль снял с показа фильм «Фанаты» об ультраправых радикалах, убивавших геев.

Об этом изданию «Сноб» рассказал режиссер картины Сева Галкин. По его словам, он подал заявку на фестиваль, и его пригласили поучаствовать в программе короткого метра. Фильм должны были показать 23 апреля в Центральном доме кино в Москве, однако 21 апреля с Галкиным связался человек, который представился отборщиком российских короткометражных фильмов для ММКФ и сказал, что администрация фестиваля сняла «Фанатов» с показа. Пресс-служба фестиваля ситуацию не комментировала. При этом сайте ММКФ картина до сих пор стоит в расписании.