В Москве по подозрению в получении взятки задержаны трое сотрудников полиции.

Как сообщает городское управление СК, задержанные — начальник следственного отдела полиции по району Солнцево, его заместитель и участковый этого отдела. По версии следствия, за 12 миллионов рублей они обещали «принять определенные процессуальные решения» в рамках своих полномочий. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.