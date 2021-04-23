В Москве по подозрению в получении взятки задержаны трое сотрудников полиции.

Как сообщает городское управление СК, задержанные — начальник следственного отдела полиции по району Солнцево, его заместитель и участковый этого отдела. По версии следствия, за 12 миллионов рублей они обещали «принять определенные процессуальные решения» в рамках своих полномочий. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
2021-04-23T01:10:40+03:00
2021-04-23T01:10:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 23 апреля 2021
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