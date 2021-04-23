Суд в Люберцах оштрафовал на 2 тысячи рублей SMM-редактора штаба Навального Александра Шепелева.

Как сообщает журналистка «Медиазоны» Оля Ромашова, его обвинили по статье о неповиновении полицейскому. По версии МВД, во время обыска Шепелев вел себя агрессивно, отталкивал полицейских, хватал их за форму и пытался спровоцировать драку. В результате к оппозиционеру «была применена физическая сила, в том числе боевые приемы. Сам задержанный рассказывал, что во время обыска его избили, требуя отдать пароли от техники. Обыск у Шепелева и Оли Ромашовой проходил в рамках т.н. «санитарного дела», по которому Шапелев проходит как свидетель.