Суд в Люберцах оштрафовал на 2 тысячи рублей SMM-редактора штаба Навального Александра Шепелева.

Как сообщает журналистка «Медиазоны» Оля Ромашова, его обвинили по статье о неповиновении полицейскому. По версии МВД, во время обыска Шепелев вел себя агрессивно, отталкивал полицейских, хватал их за форму и пытался спровоцировать драку. В результате к оппозиционеру «была применена физическая сила, в том числе боевые приемы. Сам задержанный рассказывал, что во время обыска его избили, требуя отдать пароли от техники. Обыск у Шепелева и Оли Ромашовой проходил в рамках т.н. «санитарного дела», по которому Шапелев проходит как свидетель.
2021-04-23T01:09:34+03:00
2021-04-23T01:09:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2826480-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 23 апреля 2021
Загрузка комментариев...