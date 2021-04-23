Министр обороны России объявил о завершении учений на юго-западе страны, в том числе и в Крыму.

По словам Сергея Шойгу, все поставленные цели достигнуты полностью. Как сказал глава военного ведомства, к 1 мая войска вернутся в места постоянной дислокации. С конца марта Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к западным границам. Президент Украины назвал происходящее «игрой мускулами» со стороны Москвы. Заявление об отводе войск Зеленский приветствовал и отметил снижение напряжения на границе.