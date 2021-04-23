Чехия сократит штат посольства России до численности своего посольства в Москве.

Об этом объявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. После того как Чехия 17 апреля обвинила ГРУ во взрыве склада с боеприпасами в 2014 году, страны уже взаимно выслали группу дипломатов — Чехия 18 российских, а Россия 20 чешских. По словам Кулганека, теперь в чешском посольстве остались 24 человека — пять дипломатов и 19 административных и технических сотрудников, а в российском — 94 человека, в том числе 27 дипломатов. Таким образом, из Чехии предстоит уехать около 70 россиянам — им дали срок до конца мая. Ранее Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть соглашение о чешско-российской дружбе и оставить в Праге одного российского дипломата.