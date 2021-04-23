Лечащие врачи Алексея Навального попросили его прекратить голодовку.

Они считают, что ее продолжение может нанести вред здоровью и привести к смерти. Они также попросили оппозиционера согласиться на компромисс и пройти обследование в гражданской больнице во Владимире. Обращение врачей к Навальному публикует интернет издание «Медиазона». Его подписали терапевт Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Всеволод Шурхай, невролог Андрей Плотников и офтальмолог Анастасия Васильева. Алексей Навальный держит голодовку в покровской колонии с 31 марта, требуя допустить к нему гражданских враче. Он жалуется на боли в спине и проблемы с ногами. Врачи, подписавшие обращение, настаивают на переводе оппозиционера в многопрофильный стационар в Москве. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что 20 апреля Алексея Навального в колонии посетили врачи не из структуры ФСИН и серьезных рисков для его здоровья не выявили.