52% россиян боятся возврата массовых репрессий и 58% — произвола властей, выяснил «Левада-центр»

Это максимальные уровни страха в обществе с 1994 года, отмечают социологи. Власти считают «Левада-центр» иностранным агентом. Страх перед государственным террором снижается в благополучные периоды экономического процветания и коллективной мобилизации, достигая пика после широкомасштабных акций подавления выступления недовольных и массовых протестов 2019 и 2021 годов. Можно считать, что общественное мнение таким образом отреагировало на политику руководства страны, учитывающую белорусский опыт, говорится в исследовании.