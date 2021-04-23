Бывший посол США в России Майкл Макфол отрицает связи Алексея Навального с ЦРУ, о которых говорили в Кремле

Дипломат в нашем эфире отметил, что у ФСБ и СВР талантливые сотрудники, и если бы политика финансировали власти США, то тогда ФСБ опубликовала бы номер счета. Майкл Макфол сказал, что Алексей Навальный вернулся в Россию, потому что он смелый гражданин и патриот. Профессор Стэнфордского университета добавил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона сейчас ухудшает отсутствие полноценного контакта.

Нынешний американский посол Джон Салливан утром улетел из Москвы в США. Ранее для консультаций был отозван из Америки посол России Анатолий Антонов. Москва пошла на такой шаг после того, как президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей.