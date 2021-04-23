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Эксклюзив Эха 00:06, 23 апреля 2021

Лечащие врачи Алексея Навального заявили, что голодовка опасна для его жизни и призывает политика ее прекратить

Об этом «Эху» Москвы рассказал один из медиков, подписавших обращение, Ярослав Ашихмин.

Он добавил, что неудовлетворен той медицинской помощью, которая оказывается Алексею Навальному. В обращении, которое опубликовано на сайте «Медиазона» говорится, что во вторник Алексея Навального вывезли из колонии в гражданскую больницу Владимира. Было проведено медицинское исследование и были получены консультации от главного регионального нефролога и невролога. Накануне на массовых несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального, по подсчетам проекта ОВД-Инфо, по всей России были задержаны около 2 тысяч человек. Из них более 800 в Петербурге, в Москве — 30.

В Белом доме только что заявили, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции в отношении российских властей за ситуацию с Алексеем Навальным, — передает РИА.


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