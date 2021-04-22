В Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии обсудили вопросы промышленной кооперации и энергетики

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко шли четыре часа, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости. В начале встречи белорусский президент сказал, что Минск и Москва согласовали до 27 дорожных карт по интеграции двух стран.
2021-04-22T23:06:52+03:00
2021-04-22T23:06:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 22 апреля 2021
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