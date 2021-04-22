В Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии обсудили вопросы промышленной кооперации и энергетики

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко шли четыре часа, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости. В начале встречи белорусский президент сказал, что Минск и Москва согласовали до 27 дорожных карт по интеграции двух стран.