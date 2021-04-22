СК сообщил о задержании в Москве трех полицейских по подозрению в получении взятки в 12 миллионов рублей

Сотрудники полиции были задержаны в рамках оперативных мероприятий при передаче денег. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместителя, а также участкового уполномоченного полиции, передает ТАСС.
2021-04-22T23:03:50+03:00
2021-04-22T23:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 22 апреля 2021
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