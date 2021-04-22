СК сообщил о задержании в Москве трех полицейских по подозрению в получении взятки в 12 миллионов рублей

Сотрудники полиции были задержаны в рамках оперативных мероприятий при передаче денег. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместителя, а также участкового уполномоченного полиции, передает ТАСС.