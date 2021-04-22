Журналист издания DOXA потребовал отвода следователя из-за нежелательных знаков внимания

По словам Владимира Метелкина, сотрудница СК Екатерина Жижманова сказала, что считает его сексуальным, прикасалась к его плечу рукой подходила слишком близко. Как пишет студенческий журнал DOXA, Метелкин считает такое поведение следователя одним из способов психологического давления. Четырех журналистов издания обвиняют в вовлечении подростков в опасную деятельность. Речь идет о протестах. Поводом стало видео, где журнал осуждает преследование студентов за поддержку Алексея Навального.