Журналист издания DOXA потребовал отвода следователя из-за нежелательных знаков внимания

По словам Владимира Метелкина, сотрудница СК Екатерина Жижманова сказала, что считает его сексуальным, прикасалась к его плечу рукой подходила слишком близко. Как пишет студенческий журнал DOXA, Метелкин считает такое поведение следователя одним из способов психологического давления. Четырех журналистов издания обвиняют в вовлечении подростков в опасную деятельность. Речь идет о протестах. Поводом стало видео, где журнал осуждает преследование студентов за поддержку Алексея Навального.
2021-04-22T23:03:17+03:00
2021-04-22T23:03:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 22 апреля 2021
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