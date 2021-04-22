Московский международный кинофестиваль, как пишет «Сноб», снял с показа фильм про ультраправых охотников на геев

Как рассказал изданию режиссер короткометражной ленты «Фанаты» Сева Галкин, с ним связался отборщик фильмов для фестиваля и сказал, что им категорически запретили эту картину к показу. Сюжет короткометражки основан на реальных событиях и рассказывает о том, как двое московских ультраправых в 2016 году охотились за геями с целью ограблений и убийств. Комментариев со стороны руководства фестиваля нет.

