В Белом доме заявили, что США оставляют за собой право на новые санкции из-за Алексея Навального

Цель в том, чтобы с политиком обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу, сказала пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. Ранее сегодня лечащие врачи Алексея Навального выступили с обращением, в котором призвали политика прекратить голодовку, потому что она опасна для его жизни. Навальный ее держит 23 дня.
2021-04-22T23:01:31+03:00
2021-04-22T23:01:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 22 апреля 2021
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