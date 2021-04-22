В Белом доме заявили, что США оставляют за собой право на новые санкции из-за Алексея Навального

Цель в том, чтобы с политиком обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу, сказала пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки. Ранее сегодня лечащие врачи Алексея Навального выступили с обращением, в котором призвали политика прекратить голодовку, потому что она опасна для его жизни. Навальный ее держит 23 дня.