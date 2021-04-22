Власти Индии насчитали 315 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки

Это самый высокий показатель в мире. За день скончались более 2100 человек по официальным данным. При этом в больницах страны ощущается острая нехватка кислорода. Как отмечает британская медиакомпания Би-би-си, растут опасения, что индийская система здравоохранения может не справиться с новой волной пандемии.
2021-04-22T22:31:52+03:00
2021-04-22T22:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 22 апреля 2021
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