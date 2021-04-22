Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко длились почти 4 часа

Это сообщает Интерфакс. Агентство ссылается на телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии. Об итогах встречи информации пока нет. В ее начале Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия успешно работают над решением общих проблем и могут дать достойный ответ на внешнюю угрозу.

Лукашенко отметил, что Минск и Москва согласовали до 27 дорожных карт по интеграции двух стран. По его словам, осталось 2-3 серьезные программы экономического характера, в том числе, по налогообложению.

