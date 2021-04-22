Эксперты CIT считают, что Россия сохраняет возможность быстрой переброски войск обратно к границе с Украиной

Эксперты международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team считают, что Россия сохраняет возможность быстрой переброски войск обратно к границе с Украиной. С таким мнением они выступили на фоне сообщений российского Минобороны об отводе войск.

Даже сама Россия официально признает, что техника 41-й армии Центрального военного округа остается на полигоне в ПогОново близ Воронежа – это всего 250 км от украинской границы. При этом, по оценке международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team, личный состав армии можно перебросить туда за считанные дни. Технику планируют оставить там как минимум до сентября, когда 41-я армия должна принять участие в стратегических учениях «Запад-2011».

Кроме того, экспертам CIT показалось подозрительно, что на перемещение к местам постоянного базирования войскам отводят всего 10 дней, хотя в обратном направлении они двигались почти месяц.

Наконец, аналитик Энди Сколлик напоминает, что похожие успокаивающие заявления с российской стороны делались и в мае 2014-го, хотя это не помешало оставить в регионе около 13 тысяч солдат. Вскоре после этого и началась самая горячая фаза противостояния на востоке Украины.

О возвращении войск в места постоянной дислокации министр обороны Сергей Шойгу объявил ранее сегодня. Сразу после этого курс российской валюты на Мосбирже резко укрепился – примерно на полтора рубля и к доллару, и к евро.