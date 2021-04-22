Чешский МИД заявил об ответных шагах в отношении России

Правительство решило уравнять количество дипломатов в посольстве России в Праге, чтобы соответствовать количеству чехов в посольстве в Москве.

На сегодняшнем брифинге министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что с российской стороны не поступило никакой реакции на требование о возвращении чешских дипломатов в Москву. В связи с этим было принято решение выслать 63 сотрудника российского посольства в Праге. Решение действует с сегодняшнего дня. Они должны покинуть Чешскую республику до конца мая. Кулганек поблагодарил союзников за поддержку. «За нами весь Евросоюз и НАТО», — сказал министр и добавил, что Чехия не заинтересована в усугублении конфликта, и что эти меры направлены не против российского народа, а против действий российских спецслужб.

По словам министра, в будущем Чехия хочет вести переговоры о дипломатических отношениях с Россией и «в нынешней парализующей ситуации виновата не чешская, а российская сторона». В свою очередь, правительство Словакии проявило солидарность с Чехией и решило выслать трех сотрудников посольства России, они должны покинуть страну в течение недели. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Он добавил, что Словакия заинтересована в построении отношений с Россией на принципах взаимного уважения. Также министр Германии Хайко Маас по телефону поздравил своего чешского коллегу Якуба Кулганека со вступлением в должность и предложил ему поддержку для обеспечения работы посольства Чехии в России.

Напомним, из-за взрывов в Врбетице в 2014 году, Чехия выслала 18 сотрудников посольства России, а полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Их обвиняют в организации взрывов. Они также подозреваются в отравлении новичком Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.