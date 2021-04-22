В Белом доме заявили, что США сохраняют за собой право ввести новые санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Двусторонние отношения Москвы и Вашингтона сейчас ухудшает отсутствие полноценного контакта, — отметил в эфире «Эха» бывший посол США в России Майкл Макфол.



Нынешний американский посол Джон Салливан утром улетел из Москвы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что в ведомстве рассчитывают, что Салливан в Вашингтоне получит рекомендации, которые позволят не заводить дальнейшие отношения двух стран в тупик.