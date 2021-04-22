Лечащие врачи Алексея Навального обратились к политику с просьбой прекратить голодовку

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из лечащих врачей Навального Ярослав Ашихмин.

«Мы считаем, что самое главное, чтобы он прекратил голодовку. Это фактор, который в наибольший мере влияет сейчас на его продолжительность жизни. Мы очень обеспокоены теми анализами, которые есть: мы видим в одних анализах очень серьезное повышение калия, в других снижения натрия. Видим, вероятную почечную недостаточность и другие серьезные изменения, поэтому мы обратились с тем, чтобы Алексей прекратил голодать. Мы были бы очень рады, если бы это случилось», — сказал он.

Я.Ашихмин отметил, что не удовлетворен той медицинской помощью, которая оказывается политику.

Алексей Навальный держит голодовку в колонии уже 23 дня. Гражданские врачи, которые лечили Алексея Навального на свободе, просят политика согласиться на компромисс – осмотр другими врачами из гражданской больницы во Владимире и прекратить опасную для жизни акцию протеста. Ранее сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России отпустить Алексея Навального на свободу.