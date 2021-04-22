Палата представителей США одобрила изменения статуса Вашингтона с федерального округа на отдельный штат

За проголосовали 216 конгрессменов, против – 208. У демократов большинство в нижней палате Конгресса, но в Сенате силы равны и голосов для принятия закона может не хватить, — пишет издание The Hill. Республиканцы выступают резко против, поскольку жители нового штата, скорее всего, на выборах будут голосовать за демократов.
2021-04-22T21:31:42+03:00
2021-04-22T21:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 22 апреля 2021
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