Палата представителей США одобрила изменения статуса Вашингтона с федерального округа на отдельный штат

За проголосовали 216 конгрессменов, против – 208. У демократов большинство в нижней палате Конгресса, но в Сенате силы равны и голосов для принятия закона может не хватить, — пишет издание The Hill. Республиканцы выступают резко против, поскольку жители нового штата, скорее всего, на выборах будут голосовать за демократов.