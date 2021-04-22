Испанский футбольный клуб «Барселона» не собирается выходить из Суперлиги

Это было бы ошибкой, — заявили сегодня в пресс-службе команды. В понедельник 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги, но уже на следующий день из-за протестов болельщиков и недовольства УЕФА, а также национальных федераций, из нового объединения вышли все английские клубы, а в среду – «Атлетико», «Интер» и «Милан».