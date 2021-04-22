Испанский футбольный клуб «Барселона» не собирается выходить из Суперлиги

Это было бы ошибкой, — заявили сегодня в пресс-службе команды. В понедельник 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги, но уже на следующий день из-за протестов болельщиков и недовольства УЕФА, а также национальных федераций, из нового объединения вышли все английские клубы, а в среду – «Атлетико», «Интер» и «Милан».
2021-04-22T21:03:02+03:00
2021-04-22T21:03:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 22 апреля 2021
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