На олимпиадах в Токио и Пекине официальной музыкой российских спортсменов будет фрагмент из концерта Чайковского

На олимпиадах в Токио и Пекине официальной музыкой российских спортсменов будет фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Такое решение принял международный олимпийский комитет, — сообщили сегодня в Олимпийском комитете России. Ранее спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил предложение российской стороны использовать вместо гимна песню «Катюша». Гимн России и государственный флаг страны оказались под временным запретом на Олимпиадах и чемпионатах мира из-за допингового скандала.
2021-04-22T21:02:46+03:00
2021-04-22T21:02:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 22 апреля 2021
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