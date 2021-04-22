На олимпиадах в Токио и Пекине официальной музыкой российских спортсменов будет фрагмент из концерта Чайковского

На олимпиадах в Токио и Пекине официальной музыкой российских спортсменов будет фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. Такое решение принял международный олимпийский комитет, — сообщили сегодня в Олимпийском комитете России. Ранее спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил предложение российской стороны использовать вместо гимна песню «Катюша». Гимн России и государственный флаг страны оказались под временным запретом на Олимпиадах и чемпионатах мира из-за допингового скандала.