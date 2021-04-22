Z Архив новостей новости
5 16 6 1768
21:02, 22 апреля 2021

Эксперты CIT полагают, что Россия сохранит возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной

Эксперты группы Conflict Intelligence Team полагают, что Россия сохранит возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной. Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале отвода войск на места постоянной дислокации.

Аналитики обращают внимание на опубликованный информагентствами приказ министра, согласно которому, боевая техника 41-ой армии будет размещена на полигоне под Воронежем в 250 километрах от границы с Украиной. Специалисты также отмечают, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска войск в Крым и на границы Украины заняла почти месяц.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Это российский президент заявил во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко…

5 95 6 7660
Блоги

Видео дня

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 61 6 5076 19:34
8читать ;смотреть
Новости

Чехия пригрозила выслать около 60 сотрудников российского посольства Это будет сделано, если Россия сегодня не примет решения о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата…

5 82 6 8830
Новости

фото: Petr David Josek / AP / ТАСС МИД Чехии поставил России ультиматум: он требует возвращения своих дипломатов в Москву По словам главы ведомства Якуба Кулганека, уже сегодня Прага может объявить о высылке еще примерно 60-ти сотрудников российского посольства…

5 141 6 15234
Новости

Вильнюс вслед за Прагой может выслать российских дипломатов Об этом сообщила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите…

5 52 6 6722
Новости

ФСБ объявила о задержании в Севастополе россиянина, который передавал украинской разведке некие секретные сведения Дело возбудили по статье госизмена — от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекретили…

5 56 6 7995
Новости

фото: Сергей Бобылев / ТАСС Омбудсмен назвала медицинское обеспечение Навального в колонии соответствующим международным стандартам Татьяна Москалькова заверила, что во время голодовки политик находится под усиленным контролем врачей…

5 49 6 7035
Новости

Чехия выдвинула России ультиматум Прага уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к полудню по местному времени (к часу дня по Москве) Россия не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства…

5 63 6 15216
Новости

фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Американский посол Джон Салливан покинул Москву Когда он вернется, пока не известно…

5 62 6 9354
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 204 6 31066 19.04
Новости

фото: nato.int Совет НАТО полностью поддержал Чехию в дипломатическом конфликте с Россией В альянсе считают обоснованными обвинения Праги в адрес российских спецслужб из-за взрывов на складе боеприпасов в 2014 году…

5 46 6 7132
Новости

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию незамедлительно освободить политика Алексея Навального В принятой резолюции также содержатся требования предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь…

5 32 6 5309
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 38 6 6779 20.04
Новости

«МБХ медиа»: Сын главы Росгвардии Виктора Золотова занялся нефтедобычей Компания с уставным капиталом в 1 миллион рублей была учреждена накануне…

5 26 6 5033
Новости

фото: AP Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня В этот день должно начаться заседание комитета министров Совета Европы по теме прав человека…

5 69 6 13251
Блоги

Алексей Навальный политик

Вот же оно — спасение России. Вы. Вышедшие Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас…

5 203 6 40029 18:02

Популярное за неделю

Новости

Задержан политик Владимир Рыжков Он находится в ОВД Хамовники…

5 37 6 141485
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 77 6 118179 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 63 6 20940 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 64 6 305991 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 88 6 143237 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9089580
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4882523

Сегодня в эфире