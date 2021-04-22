Эксперты CIT полагают, что Россия сохранит возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной

Эксперты группы Conflict Intelligence Team полагают, что Россия сохранит возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной. Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале отвода войск на места постоянной дислокации.

Аналитики обращают внимание на опубликованный информагентствами приказ министра, согласно которому, боевая техника 41-ой армии будет размещена на полигоне под Воронежем в 250 километрах от границы с Украиной. Специалисты также отмечают, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска войск в Крым и на границы Украины заняла почти месяц.