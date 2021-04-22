Редактор соцсетей штаба Навального Александр Шепелев признан виновным в неповиновении полицейскому

Люберецкий городской суд оштрафовал его на 2 тысячи рублей, — сообщает издание «Медиазона». По версии МВД, во время обыска Шепелев вел себя агрессивно и к нему применили физическую силу. Сам задержанный рассказывал, что во время обыска его заставили лежать на полу, пока силовики стояли у него на щиколотках и наступали ногами на челюсть и шею. Сотрудник штаба утверждает, что его также били, в том числе в пах и по голове, требуя отдать пароль от техники.

Обыск у Шепелева и журналистки «Медиазоны» Ольги Ромашовой, которая живет в той же квартире, прошел накануне по так называемому «санитарному делу».