Лечащие врачи Алексея Навального не в полной мере удовлетворены проведенными обследованиями политика

Об этом нашей радиостанции сказал один из медиков Алексей Эрлих.

«Алексея Навального осмотрели гражданские врачи Владимирской областной больницы и дали свои рекомендации. Мы, те врачи, которые добивались, чтобы Алексея Навального осмотрели мы, хотя и считаем это положительным движением в сторону поиска некого компромисса со стороны руководства ФСИН, в целом продолжаем добиваться того, чтобы нас пропустили к Алексею Навальному», — заключил он.

Алексея Навального врачи, которые лечили его на воле, призывают прекратить опасную для его жизни голодовку. Политик держит ее 23 дня.