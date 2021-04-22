Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что правительство одобрило законопроект о «золотых визах»

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что правительство одобрило законопроект о так называемых золотых визах. Это упрощенный порядок выдачи видов на жительство иностранцам в обмен на инвестиции в экономику страны. По словам министра, сумма этих инвестиций должна быть не менее 30 миллионов рублей, — передает Интерфакс. Этот критерий еще обсуждается.
2021-04-22T20:32:03+03:00
2021-04-22T20:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 22 апреля 2021
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