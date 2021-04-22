В Ереване демонстранты стали забрасывать яйцами здание Генпрокуратуры, — передает Интерфакс. Участники акции потребовали встречи с генпрокурором, в том числе, для возбуждения уголовного дела против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К яйцам демонстранты перешли, когда генпрокурор так и не вышел. В полиции сообщили о задержании 14 человек.
2021-04-22T20:31:35+03:00
2021-04-22T20:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 22 апреля 2021
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