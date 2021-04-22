В Ереване демонстранты стали забрасывать яйцами здание Генпрокуратуры, — передает Интерфакс. Участники акции потребовали встречи с генпрокурором, в том числе, для возбуждения уголовного дела против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К яйцам демонстранты перешли, когда генпрокурор так и не вышел. В полиции сообщили о задержании 14 человек.