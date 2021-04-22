Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва согласовали до 27 дорожных карт по интеграции двух стран. По его словам, осталось 2-3 серьезные программы экономического характера, в том числе, по налогообложению. Лукашенко сказал это этим вечером в Москве на встрече с президентом Владимиром Путиным, — передает ТАСС.