Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва согласовали до 27 дорожных карт по интеграции двух стран. По его словам, осталось 2-3 серьезные программы экономического характера, в том числе, по налогообложению. Лукашенко сказал это этим вечером в Москве на встрече с президентом Владимиром Путиным, — передает ТАСС.
2021-04-22T20:31:13+03:00
2021-04-22T20:31:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2826394-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 22 апреля 2021
Загрузка комментариев...