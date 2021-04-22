Лечащие врачи Алексея Навального просят его прекратить голодовку, которая длится 23 дня

По их словам, продолжение протестной акции может привести к его смерти. Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему в колонию независимых медиков. В обращении гражданских врачей, которые лечили его на воле, говорится, что во вторник политика вывезли в гражданскую больницу Владимира.

Было проведено необходимое исследование и консультации главных региональных нефролога и невролога. Свое заключение о состоянии здоровья Алексея Навального его врачи опубликуют завтра. В то же время, один из медиков, Ярослав Ашихмин в интервью «Эху» сказал, что проведенных тестов недостаточно.