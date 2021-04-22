В Латвии извинились за неверный перевод на русский язык социальной рекламы с призывом к вакцинации

Сожаление выразило агентство, которое разместило плакаты, — передает агентство Delfi. Ранее жители Риги в соцсетях обратили внимание на плакат, в котором бывший футболист сборной страны говорит, что он вакцинируется, потому что хочет приехать в гости к бабушке и дедушке. Но на русский это перевели, что он хотел бы встретиться с прадедушкой и прабабушкой.
2021-04-22T20:02:44+03:00
2021-04-22T20:02:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 22 апреля 2021
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