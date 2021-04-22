Палата представителей одобрила законопроект о наделении Вашингтона статусом штата

За проголосовали 216 законодателей, против – 208. Теперь документ должен быть отправлен в Сенат, где места между республиканцами и демократами разделены поровну. Поэтому, он вряд ли наберет необходимое количество голосов, — пишет газета The Hill. Резко против выступали республиканцы, поскольку жители нового штата, скорее всего, будут поддерживать демократов на выборах в Конгресс и на пост президента.