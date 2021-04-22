Врачи, наблюдавшие Навального до попадания в колонию, подписали письмо к нему с призывом прекратить голодовку

Пятеро гражданских врачей, наблюдавших оппозиционера Алексея Навального до попадания в колонию, подписали открытое письмо к нему с призывом немедленно прекратить голодовку.

В письме, которое публикует издание «Медиазона», подробно перечисляются текущие тяжелые симптомы Навального, связанные в основном не с изначальными патологиями, а уже вызванные самой голодовкой. Своему пациенту они предлагают компромисс – осмотр другими специалистами из гражданской больницы во Владимире. Иначе, в случае продолжения голодовки даже минимальное время – цитата «вскоре лечить будет некого».

Тем временем в аккаунте оппозиционера в соцсети Instagram опубликовали его письмо по поводу вчерашних акций в его поддержку. В нем о своем состоянии здоровья Навальный не пишет ничего, говорит лишь о гордости и надежде за будущее страны в связи с тем, сколько людей вчера вышло под дубинки силовиков в его защиту.

Накануне омбудсмен Татьяна Москалькова объявила, что Навального-таки посетили 4 гражданских врача, и заключили, что в лечении вне колонии он не нуждается.

Массовые несогласованные уличные протесты вчера вечером прошли на центральных улицах и площадях десятков городов по всей стране, а также у российских посольств во многих городах за рубежом. По оценке правозащитного проекта «ОВД-инфо» полиция задержала на них без малого 2000 человек, почти половину их них – в Петербурге.