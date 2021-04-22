Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об улучшении ситуации в стране с коронавирусом

По его словам, пик третьей волны, возможно, пройден и с понедельника откроются школы. С начала апреля по всей Франции на месяц были введены новые карантинные меры, продолжает действовать комендантский час, кафе, рестораны, бары, а также музеи, театры и кинозалы остаются закрытыми с конца октября.