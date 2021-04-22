Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об улучшении ситуации в стране с коронавирусом

По его словам, пик третьей волны, возможно, пройден и с понедельника откроются школы. С начала апреля по всей Франции на месяц были введены новые карантинные меры, продолжает действовать комендантский час, кафе, рестораны, бары, а также музеи, театры и кинозалы остаются закрытыми с конца октября.
2021-04-22T19:34:24+03:00
2021-04-22T19:34:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 22 апреля 2021
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