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19:34, 22 апреля 2021

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об улучшении ситуации в стране с коронавирусом

По его словам, пик третьей волны, возможно, пройден и с понедельника откроются школы. С начала апреля по всей Франции на месяц были введены новые карантинные меры, продолжает действовать комендантский час, кафе, рестораны, бары, а также музеи, театры и кинозалы остаются закрытыми с конца октября.


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