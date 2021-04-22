В НАТО назвали важными любые шаги России в сторону деэскалации конфликта на востоке Украины

Так представитель альянса прокомментировал агентство РИА Новости заявление министра обороны Сергея Шойгу о завершении учений на юге России. До 1 мая войска должны вернуться в места постоянной дислокации. На этом фоне сегодня поднимается курс рубля.
2021-04-22T19:31:57+03:00
2021-04-22T19:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 22 апреля 2021
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