Власти Ирландии сообщили, что Еврокомиссия начала судебное разбирательство против компании AstraZeneca

Министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли, выступая в парламенте страны, сказал, что государство зарегистрировано в качестве одной из сторон в этом деле. Оно касается полного срыва обязательств британско-шведской фармацевтической компании по контрактам на поставки ее вакцины от коронавируса в апреле, мае и июне, — передает агентство Reuters.