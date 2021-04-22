Власти Ирландии сообщили, что Еврокомиссия начала судебное разбирательство против компании AstraZeneca

Министр здравоохранения Ирландии Стефен Доннелли, выступая в парламенте страны, сказал, что государство зарегистрировано в качестве одной из сторон в этом деле. Оно касается полного срыва обязательств британско-шведской фармацевтической компании по контрактам на поставки ее вакцины от коронавируса в апреле, мае и июне, — передает агентство Reuters.
2021-04-22T19:04:56+03:00
2021-04-22T19:04:56+03:00
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19:04, 22 апреля 2021
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