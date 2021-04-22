Врачи обратились к Навальному с просьбой прекратить голодовку

Навальный держит ее уже 23 дня.

Обращение врачей публикует «Медиазона».

Гражданские врачи, которые лечили Алексея Навального на свободе, заявляют, что дальнейшее голодание может привести к его смерти. Специалисты просят политика согласиться на компромисс – осмотр другими врачами из гражданской больницы во Владимире и прекратить опасную для жизни акцию протеста.

Один из медиков, которые подписали обращение, Ярослав Ашихмин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что не удовлетворен той медицинской помощью, которая оказывается политику.

Ранее сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России отпустить Алексея Навального на свободу.