Премьер Словакии объявил о решении выслать трех сотрудников посольства России

От них требуют покинуть страну в течение недели в связи с ситуацией в Чехии, — передает РИА Новости. Несколько часов назад МИД Чехии сообщил о том, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. В российской столице осталось пять дипломатов, в Праге сейчас работают 27 их российских коллег. В МИДе Чехии подсчитали, что с учетом технических служащих, Прагу должны будут покинуть около 60 россиян.

Двусторонние отношения обострились после того, как власти Чехии обвинили России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

