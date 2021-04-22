В Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии

В публичной части встречи Владимир Путин сказал, что намерен обсудить с Александром Лукашенко острые вопросы и отметил, что двусторонние отношения развиваются успешно. Путин также подчеркнул, что работа над интеграционными процессами в рамках союзного государства идет эффективно, в том числе по линии спецслужб, — передает ТАСС.
2021-04-22T18:30:44+03:00
2021-04-22T18:52:49+03:00
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18:30, 22 апреля 2021
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