В Москве начались переговоры президентов России и Белоруссии

В публичной части встречи Владимир Путин сказал, что намерен обсудить с Александром Лукашенко острые вопросы и отметил, что двусторонние отношения развиваются успешно. Путин также подчеркнул, что работа над интеграционными процессами в рамках союзного государства идет эффективно, в том числе по линии спецслужб, — передает ТАСС.