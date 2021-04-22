Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к 7 годам колонии строго режима по обвинению во взяточничестве и мошенничестве

Офицер также был лишен звания полковника запаса и ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, три года после освобождения ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах, также суд частично удовлетворил гражданские иски двух пострадавших о взыскании более 600 миллионов рублей в пользу каждого.

Следственный комитет обвинял Кирилла Черкалина в мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, он получил около 850 тысяч долларов от главы неназванной коммерческой фирмы в обмен на покровительство в 2013-2015 годах.

Что касается мошенничества, следственный комитет уверен, что в 2011 году, угрожая уголовным преследованием главе строительной компании Сергею Гляделкину, несколько сотрудников ФСБ требовали от него долю в уставном капитале компании «Юрпромконсалтинг» на сумму около 500 миллионов рублей. Черкалин руководил этой группой, уверены следователи.

Офицер признал свою вину полностью и заключил сделку со следствием. В связи с этим дело рассматривалось в особом порядке.

Напомним, в ноябре 2019 года у Черкалина и его семьи арестовали имущества более чем на 6 миллиардов рублей. Среди прочего были изъяты пять квартир, два загородных дома, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

По этому делу под стражей также находятся бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. В каком формате будет проходить процесс по ним, пока не известно