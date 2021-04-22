Президент США Джо Байден сегодня открыл климатический саммит

Он считает, что нужны решительные меры по преодолению кризиса в этой сфере.

По словам Байдена, США к 2030-ому году планируют снизить выбросы парникового газа на 50%, а к 2050-му году и вовсе их прекратить.

Большинство выступающих в ходе саммита лидеров государств говорят о том, что их страны активно занимаются решением экологических проблем. Об этом же заявил и президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что, по сравнению с 90-ым годом, Россия в два раза снизила объем вредных выбросов. Он также пообещал преференции иностранным компаниям, которые готовы инвестировать в «чистые технологии» в России.