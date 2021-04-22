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Эксклюзив Эха 18:07, 22 апреля 2021

Политика Владимира Рыжкова оштрафовали на 20 тысяч по статье о призывам к участию в несогласованной акции

Сам он вины не признаёт.

Судья Марина Фильченко заключила, что Владимир Рыжков выступил организатором несогласованного митинга в центре Москвы и призвал людей на него выходить. Поводом для этого стала публикация политика в «Твиттере». Там он разместил ссылку на статью с сайта «Эха Москвы», в которой рассказывалось об акции. В оригинале была указана только дата митинга, а Владимир Рыжков добавил к ней и время начала.

На заседание прессу не пустили. После него политик сказал, что намерен обжаловать решение суда. По его словам, судья Фильченко просто доверилась протоколу, в котором не было доказательств: «Оперативный работник пишет, 18-ого апреля Владимир Рыжков разместил твит с призывом на несанкционированную акцию. Тем самым – логическая цепь – выступил организатором! Мы показываем судье твит, где вы видите призыв? Просто констатация фактов – будет акция. Где вы видите организацию? Организатор – это тот, кто подаёт заявку, выбирает место, выбирает время. Ретвит – не является организационно-распорядительным действием»

Адвокат Рыжкова Гаджи Алиев также отметил, что суд не обратил внимания на то, что в деле против политика было несколько ошибок: «Не учтены наши доводы о том, что время данного ретвита ошибочно указано, и в рапорте, и в протоколе административного правонарушения. С ошибкой в 12 часов. Не указано место совершения административного правонарушения. И, кроме того, самого призыва не было».

О деле против Владимира Рыжкова стало известно вчера. К нему домой приехал старший оперуполномоченный района Хамовники, после чего политика продержали в отделении несколько часов.

Еще в начале месяца политик объявил, что намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Яблоко». Также он намерен принять участие и в довыборах в Московскую городскую думу по 37-ому округу.


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