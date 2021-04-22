Участников несогласованной акции протеста, которая прошла в Петербурге, суды отправляют под арест

Задержанным назначают, в том числе, и максимальные сроки, то есть 15 суток и многотысячные штрафы.

Невский районный суд рассмотрел четыре дела. По всем задержанным судья принял решение об аресте. Участникам митинга он назначил от 10 до 15 суток изоляции. 12 суток получил Артур Рахманкулов по статье о нарушении общественного порядка или создании помех работе транспорта. В суде он настаивал, что не принимал участие в акции, а в толпе оказался, когда шёл по своим делам. Кировский районный суд рассмотрел все 8 дел. Всем участникам акции назначили штрафы по 10 000 рублей. Фрунзенский райсуд рассмотрел 9 дел и назначил штрафы по 10 и 15 тысяч рублей, а также аресты на 3, 5 и 10 суток.

Смольнинский районный суд назначал только аресты на срок до 7 суток. По данным «Эха» некоторых задержанных до сих пор не выпускают из отделов полиции и не доставляют в суд. На несогласованной акции протеста сторонников политика Алексея Навального в Петербурге некоторые задержания силовики проводили очень жестко, применяли дубинки и электрошокеры. Об этом рассказал очевидец, корреспондент «Эха», о том же свидетельствуют и видеозаписи, которые накануне публиковали различные СМИ. Одного из задержанных даже госпитализировали из отдела полиции. Он рассказал, что его били шокером, не смотря на то, что он просил полицейских прекратить, так как у него аритмия.

На вчерашней акции в Петербурге задержали более восьмисот человек. Для сравнения — в Москве задержанных менее тридцати.