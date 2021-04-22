Россия отводит войска от границ с Украиной. В Минобороны считают, что цели внезапной проверки полностью достигнуты

Войска Южного и Западного военных округов начнут выводить с южных рубежей уже с завтрашнего дня. Они должны вернуться в пункты постоянной дислокации до 1 мая.

Министр добавил, что Вооруженные силы России «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ». По его словам, в Крыму в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне побережья. Шойгу распорядился поощрить всех отличившихся в ходе учений и тренировок военнослужащих.

Сегодня министр прибыл на полигон «Опук» в Крыму. Там под его руководством прошел основной этап учений сил Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В них приняли участие 10 тысяч военных. В связи с проведением учений Россия ограничила полеты над полуостровом с 20 по 24 апреля, а также приостановила проход иностранных военных судов в нескольких районах Черного моря. МИД Украины обвинил Россию в нарушении международных обязательств, Госдепартамент США назвал эти ограничения эскалацией.

Россия наращивала военное присутствие у границ Украины с конца марта на фоне обострения конфликта в Донбассе. В Киеве и Евросоюзе оценивали численность военных примерно в 100 тысяч. В Вашингтоне утверждали, что это максимальная концентрация российских войск с 2014 года. Западные страны призывали Москву «прекратить провокации». В Минобороны объясняли, что проводят учения и подчеркивали, что они никому не угрожают.

Сразу после сообщений об отводе войск российская валюта укрепилась как к доллару и евро на Московской бирже.

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин сказал «Эху», что южные и западные границы России надежно защищены, несмотря на прекращение учений.

По словам Шерина, напряженность в Черноморском регионе будет сохраняться до тех пор, пока не будут урегулированы проблемы на востоке Украины.



Потенциальная война с Украиной остается для России инструментов давления на другие страны, — сказал в эфире «Эха» писатель Виктор Шендерович.

По словам Шендеровича, обострение конфликтов – это единственный инструмент влияния, который остался у Владимира Путина.

Работающий на Украине журналист Евгений Киселев считает, что обострение ситуации на востоке Украины придумано российской пропагандой.

Последовательное наращивание российской военной мощи вдоль границ с Украиной все последнее время может привести к последствиям, прямо противоположным тем, на которые рассчитывает Москва, — полагают некоторые зарубежные наблюдатели.

Американское аналитическое издание Политико в заголовке вышедшей накануне публикации сообщает, что США, на фоне нарастания конфликтной ситуации на российско-украинской границе и в Крыму, рассматривают вопрос о поставках Киеву дополнительных современных вооружений. Портал напоминает, что на прошедшей неделе произошла знаковая встреча между главой МИД Украины и госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой украинская сторона интересовалась состоянием дел по запросу Киева о предоставлении ему военной помощи. Кроме этого Дмитрий Кулеба высказался в пользу возможности предоставления Украине статуса так называемого Основного союзника вне НАТО — в том случае, если вступление в Альянс по тем или иным причинам окажется невозможным. В этом качестве, поясняет Политико, Киев сможет поддерживать рабочие отношения с вооруженным силами США, иметь, цитата, «определенные оборонные преимущества» и пользоваться их «глубоким уважением и дружбой».

Вашингтона. Несмотря на то, что статус Основного союзника вне НАТО будет гораздо менее предпочтительным для Украины, чем вступление в Североатлантический блок, чего она добивается уже несколько лет, продолжает издание, это, по крайней мере, станет мощным сигналом для Москвы, свидетельствующим об однозначной поддержке Киева Белым домом. Ранее газета The Wall Street Journal также писала, что администрация Байдена готовит варианты предоставления Украине военной помощи на случай нападения России. Различные предлагаемые виды поддержки включают противотанковые, противокорабельные и зенитные системы. Источник газеты также сообщил, что кроме поставок вооружений рассматриваются и дополнительные экономические санкции против России. Говоря о целях, которые преследовала Москва наращиванием военной силы вблизи украинской территории, которое проводилось практически открыто, сопровождаясь информационно в прессе и соцсетях, эксперт The Wall Street Journal оценивает их, в первую очередь, как, цитата, “ политические”.

Ряд западных аналитиков уверены, что через военную эскалацию вокруг Украины Владимир Путин пытается проверить, насколько сохранение ее суверенитета действительно является приоритетом для Джо Байдена.